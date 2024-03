Historia małżeńskiego KRYZYSU księcia Williama i Kate Middleton: rozstanie, wojna z prasą i… domniemany ROMANS z Rose Hanbury (KALENDARIUM)

Grubsza spraw... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

O romansie Karola z Kamila wiedzieliby tylko wtajemniczeni gdyby Diana nie poleciała z tym do prasy (potem już było można, zresztą Diana sama używała tabloidów przeciw Firmie, to rzeczywiście była jej jedyna broń i szansa na wiarygodność i żeby ją potraktowano powaznie). Wydawało się że jak nie ma Diany to można wrócić do normalności i męskich przywilejów (nikt nie pisał o romansach Filipa, a przecież jakiś skrajnie dyskretny nie był, William myślał, że też da rade. Nawet Harry był naprawdę rozsądny w tej swojej książce, pisał tylko o sobie, a nie całej rodzinie). Widocznie coś pękło w Kate i teraz nie da się pozbierać, wymknęło się spod kontroli. W hiszp. prasie wychwycili, że w walentynki zeszłego roku Kate powiedziała w kwiaciarni, że nie dostała od męża nawet marnego kwiatka. Czyli sprawa jest taka, że nikt nad tym kryzysem nie panuje w ogóle. Kamila łazi do Karola co dzień, a William faktycznie był tylko raz w szpitalu.