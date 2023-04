Tak wygląda ŻONA Darka Wardziaka z "Totalnych remontów Szelągowskiej". Internauci zachwyceni: "PIĘKNA" (FOTO)

Bezsens 23 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Żeby to był jakiś stolarz- artysta, który tworzy coś niepowtarzalnego, a nie zwykłe szafy na wymiar i półki, to jeszcze obejrzałabym jego prace, może nawet zainteresowałoby mnie jego życie, a to rzemieślnik zatrudniony przez TVN i od razu celebryta i rodzina zaraz celebryci. Bez przesady już. Mogłabym sobie podglądać na Fb życie stolarza który robił mi meble, tylko po co ?