Tak wygląda żona Mateusza Borka. Joanna Borek jest modelką, influencerką i "nieagresywną feministką" (ZDJĘCIA)

Wstyd 48 min. temu zgłoś do moderacji 114 0 Odpowiedz

Miałam predyspozycje żeby zostać modelką, a i propozycje wykonywania tego zajęcia się zdarzały i to z porządnych agencji reklamowych, ale kiedy czytam wciąż i wszędzie o wszystkich żonach, kochankach i innych WAGsach, że są „MODELKOM, AKTORKOM, PRAWNICZKOM i PIOSENKARKOM”, a jeszcze zapomniałabym „INFLUENCERKOM” to jednak dobrze, ze moje zycie potoczyło się inaczej, bo to naprawdę byłby wstyd. Zdewaluowało się wszystko na tym swiecie i te kobieciny z narysowanymi brwiami, kasą i układzikami faceta określają się mianem modelek np.🤦🏻‍♀️