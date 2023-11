Tak wyglądają dzieci Dominiki Kulczyk i Jana Lubomirskiego. Pójdą w ślady rodziców?

Dominika Kulczyk i Jan Lubomirski-Lanckoroński byli małżeństwem przez 12 lat. Jedna z najbogatszych obecnie Polek oraz książę i dobry znajmy królowej Camilli stanęli na ślubnym kobiercu w 2001 roku, a 10 lat później odnowili przysięgę. Choć małżonkowie sprawiali wrażenie wyjątkowo zgranego duetu, w 2013 ich związek przeszedł do historii. Kulczyk i Lubomirskiego wciąż łączą jednak wspólne pociechy. Para doczekała się dwójki dzieci - 19-letniego dziś syna Jeremiego oraz córki, 15-letniej Weroniki. Choć potomstwo jeszcze do niedawna trzymało się z dala od blasku fleszy, ostatnimi czasy coraz częściej towarzyszy znanym rodzicom podczas wielkich wyjść.

Dominika Kulczyk i Jan Lubomirski doczekali się dwójki dzieci. Jeremi i Weronika coraz częściej pokazują się z rodzicami

Pod koniec czerwca Jan Lubomirski zabrał na przykład pociechy na warszawską Galę Derby. Książę ochoczo pozował wówczas do zdjęć w towarzystwie dzieci oraz żony, hrabianki Heleny. Niedługo później po raz kolejny zabrał ze sobą pociechy na wyścigi konne i to nie byle jakie - tym razem rodzina brylowała bowiem w Ascot. Dominika Kulczyk kilka miesięcy temu również pokazała się publicznie w towarzystwie dwójki dzieci. Bizneswoman zabrała wówczas Jeremiego i Weronikę na rozdanie Nagród Polskiej Rady Biznesu.

Zarówno Kulczyk, jak i Lubomirskiemu zdarzało się opowiadać o pociechach w rozmowach z mediami. Bizneswoman w 2014 roku udzieliła na przykład wywiadu magazynowi "Mamo to ja" i wówczas otworzyła się na temat macierzyństwa. Kulczyk zdradziła, że odkąd została mamą, jej poziom empatii "wzrósł nieporównywalnie". Zapewniła również, iż daje swoim dzieciom wolność w wyborze ścieżki, którą chcą kroczyć przez życie.

Zobacz także: Joanna Opozda zapisała syna do żłobka: „Nie sprawdziło się to”

Moim zdaniem trzeba uszanować to, że dzieci są odrębnymi bytami i my ich nie mamy dla siebie. Powinniśmy w którymś momencie życia wypuścić je jak strzały. Moje dzieci nie muszą się wszystkim podobać, nie muszą pełnić jakichś ról społecznych, nie muszą wykonywać rzeczy, które ich nie interesują - powiedziała Kulczyk w rozmowie z "Mamo to ja".