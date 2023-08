Tak wyglądają NASTOLETNIE pociechy Tomasza Sekielskiego. "Parę rzeczy przegapiłem, gdy były w wieku dziecięcym" (ZDJĘCIA)

Yuyuuu 38 min. temu zgłoś do moderacji 12 18 Odpowiedz

Do grubego Tomasza taka żona jeszcze pasowała, ale do odchudzonego to już słabo. Nawet nie chodzi o jej brak urody, tylko o to, że robi wszystko, żeby się jeszcze bardziej oszpecić. Ta fryzura, ubrania 🤦