Tomasz Sekielski SCHUDŁ PRAWIE 100 KG! Teraz opublikował nowe zdjęcie z córką z niedzielnego marszu. Imponująca forma? (FOTO)

Mój mąż waży 150 kg i nie mogę go namówić do schudniecia. Staram się gotować zdrowo ale on je dużo i kupuje sobie po kryjomu złe rzeczy. Nie wiem już co mam z nim zrobić bo jest bardzo uparty i już się swoje ogadalam i już nie mam siły do niego. On nie czuje potrzeby żeby schudnąć.