Tak wyglądają zaproszenia na KORONACJĘ króla Karola III. Niespodziewany ukłon w stronę Camilli (FOTO)

6 maja w Opactwie Westminsterskim odbędzie się koronacja króla Karola III , a na wydarzeniu nie zabraknie oczywiście znamienitych gości i członków rodziny królewskiej. W ostatnich tygodniach zastanawiano się również nad tym, czy na ceremonii pojawią się Sussexowie. Zagraniczna prasa rozpisywała się, że książę Harry i Meghan Markle co prawda otrzymali zaproszenie, ale nie wiadomo, czy przybędą w maju do Wielkiej Brytanii.

Okazało się bowiem, że Harry i Meghan zażądali, by ich dzieci również otrzymały zaproszenia na uroczystość, podczas gdy Pałac tłumaczył, że są jeszcze na to zbyt małe. Później ponoć domagali się, aby Archie , który tego dnia obchodzić będzie swoje urodziny, został wspomniany podczas rodzinnego lunchu wraz z symbolicznymi życzeniami. Inne media głosiły również, że Sussexowie chcą także pojawić się wraz z pozostałymi członkami rodziny królewskiej na balkonie, mimo że honorowe miejsca przypadają jedynie pracującym royalsom.

Wiadomo, kto wystąpi na koronacji króla Karola III

Kolejnym kłopotem związanym z koronacją króla Karola III miał być występ gwiazdy. Organizatorzy ponoć nie mogli znaleźć artysty, który zechciałby uświetnić swoim talentem to wyjątkowe wydarzenie. Brytyjska prasa podała, że jedynym zespołem, który miał zgodzić się na koncert, był zespół Take That. Udziału odmówili rzekomo: Adele, EdSheeran, Kylie Minogue, a nawet Elton John.