Książę Harry i Meghan Markle przedstawiają ŻĄDANIA związane z koronacją króla Karola III. "Rodzina królewska obawia się CHAOSU"

Jednak w życiu najważniejsze to dobrze się urodzić. Jeśli nie jesteś wybitnie utalentowany/a, to choćbyś bardzo ciężko pracował, nie nadrobisz zaległości względem lepiej sytuowanych rówieśników. Często jedna osoba pracuje całe życie, by spłacić mieszkanie, a ktoś inny otrzymuje po babci w wieku 25 lat. Można założyć firmę, aby przyspieszyć akumulację kapitału, ale rząd i US tylko wtedy czekają, aż powinie Ci się noga. Jeśli ktoś zaczyna od zera, to w 95% jest na straconej pozycji, niestety :(