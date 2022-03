Tak wyglądał bajkowy ślub księcia Josefa-Emanuela z Lichtensteinu z kolumbijską celebrytką (ZDJĘCIA)

Ukochana księcia, znana także pod przydomkiem "Cloclo", pochodzi z wpływowej kolumbijskiej rodziny. Razem ze swoją matką Chiqui, właścicielką modowego butiku Casa Chiqui, uchodzą za członkinie lokalnej śmietanki towarzyskiej. Claudia dorastała w Miami i Genewie, później przeprowadziła się do Londynu, gdzie najpewniej poznała swego przyszłego męża. Książę uczęszczał swego czasu do The Royal Military Academy w Sandhurst. Później służył w armii na stopniu porucznika. Para zaręczyła się latem 2021 roku.