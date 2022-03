Kate Middleton w koronkowej kreacji od Alexandra McQueena zadaje szyku na paradzie wojskowej (ZDJĘCIA)

mania 13 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Dziwnie się na to patrzy. W UK chodzi w sukienkach z sieciówek, lokalnej biżuterii i kreuje się na równą babkę, a tutaj co chwila kreacje od projektantów, biżuteria też najlepsza, a William obwieszony jak choinka. Oczywiście to parada wojskowa i to nie jest przypadek, ale ciężko nie przyznać racji, że to wygląda zupełnie jak z czasów kolonialnych i tylko brakuje lektyki.