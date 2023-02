Tak wyglądał ostatni wieczór Iwony Wieczorek w "Dream Clubie". Pokłóciła się ze znajomymi: "Puść mnie, bo BĘDĘ KRZYCZEĆ"

Od zaginięcia 19-letniej Iwony Wieczorek minie latem tego roku dokładnie 13 lat. Wielu śledczych i reporterów próbowało rozwiązać tajemnicę tego, co spotkało dziewczynę, która w środku nocy podjęła decyzję o powrocie do domu piechotą. Do tej pory nie znaleziono osoby, której można byłoby postawić oskarżenie, a wszelkie ustalenia na temat dalszych losów Iwony nadal pozostają w sferze spekulacji. Nie zmienia to jednak faktu, że sprawa wciąż elektryzuje opinię publiczną. Tak wydarzenia 17 lipca 2010 roku opisywali dziennikarze Gazety Wyborczej, Roman Daszczyński i Marek Sterlingow.