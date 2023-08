Tak wyglądał weselny tort Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej. Postawili na dość nietypowy kształt: "DZIEŁO SZTUKI" (FOTO)

Ikona 14 min. temu zgłoś do moderacji 72 5 Odpowiedz

Oboje są tandetni, mieli tandetny ślub i wesele. Są zadowoleni, bo to było w ich „guście” i nie ma sensu debatować nad tym wydarzeniem. On zawsze był żałosny, tylko jak miał 30 lat i glany to to jeszcze było spoko, a teraz wyglada jak klaun i pośmiewisko. Niech żyją w swojej bańce.