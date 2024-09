Tak wyglądała księżniczka Marta Ludwika podczas ślubu z amerykańskim SZAMANEM. Jej suknia pokryta była kwiecistymi aplikacjami

Pixy😎 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

A mnie szkoda takich par gdzie nie mają akceptacji najbliższych. Sama tego doświadczyłam, bo mój mąż, według jego rodziców popełnił mezalians jako lekarz żeniąc się z pielęgniarką. To nic, że miałam za sobą 5 lat studiów, dwie specjalizacje, przyzwoicie zarabiałam, dostałam też mieszkanie od rodziców, znałam dwa obce języki, można było ze mną pogadać na każdy temat, a pianino, które mieli do dekoracji teściowie żeby pokazać jacy są ĄĘ nastroiłam im właśnie ja i pierwszy raz też zostało na nim zagrane, bo jestem też absolwentką szkoły muzycznej I i II stopnia. Na ślub nie przyszli i dopiero spuścili z tonu kiedy ich ukochana córka zawaliła maturę, okradła ich, narobiła sobie problemów z prawem i wróciła do domu w ciąży. Jednak dla mnie nie było już zmiłuj. Owszem mamy kontakt ale bardzo chłodny, oficjalny, tylko na tyle im pozwoliłam chociaż strasznie chcieliby żeby to inaczej wyglądało. Mam swój honor, gdyby mnie wcześniej normalnie przyjęli do rodziny sami z siebie, może też niechętnie ale przyszliby na ślub okazując szacunek to nie byłoby tematu. Teraz?? jak im córka dała w kość to nagle przychodzą i chcą się bawić w miłą rodzinkę? Zresztą mój mąż wcale nie chciał ich widzieć tylko dzięki mnie widują wnuki i są zapraszani czasem na obiad.