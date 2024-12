Tak wyglądały 11. urodziny córki Katarzyny Cichopek: domówka, BEZOWY tort i czułe gesty

???Jak zmusić rolnika, by pracował więcej za mniej i jeszcze oddał znikome zyski bez szemrania ? Nazwijmy to ratowaniem klimatu. Skoro na gnoju rosną mu pieniądze, niech odda go korporacjom, które przy wsparciu unijnym i krajowym zbudują wielkie biogazownie i biometanownie. To rolnicy mają ratować klimat, redukując emisje azotu i fosforu do środowiska. Mówiąc wprost, muszą więc ograniczać produkcję zwierzęcą i zużycie nawozów - także tych naturalnych - ponosząc straty. Te same nawozy naturalne chętnie jednak przygarną i zagospodarują przemysłowe biogazownie, biometanownie, czy inne instalacje recyklingu rolniczych odpadów. A te jak grzyby po deszczu rosną w całej UE, bo do rządów państw członkowskich naglonych celami klimatycznymi, bardziej przemawiają te instalacje w wielkiej skali. Albo też ich właściciele prowadzą skuteczniejszy lobbing wśród polityków. Kwestia skali Jakby na to nie spojrzeć, unijna polityka w przypadku rolnictwa sięgnęła szczytów absurdu, skoro jedyną rentowną i pozbawioną ryzyka działalnością w tej branży zdaje się być uprawianie ugorów i łąk kwietnych.