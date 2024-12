Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski chwalą się "WYMARZONYM DOMEM". Fani pod wrażeniem: "Cudowny kominek!"

Relacja współprowadzących Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego rozwija się w zawrotnym tempie, metodycznie wchodząc na kolejne poziomy. Choć żadne z nich wciąż nie potwierdziło tych rewelacji, w mediach od dłuższego czasu przewija się temat potajemnych zaręczyn, do których miało dość podczas wspólnego wypadu do Nowego Jorku, oraz rychłego ślubu. Para sprawia wrażenie zakochanej w sobie do szaleństwa, dlatego scementowanie zrodzonego w atmosferze skandalu związku zdaje się być dla nich naturalnym krokiem.