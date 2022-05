Tak wyglądały pierwsze posty gwiazd na Instagramie! "Lewa" z marchewkami, papierosy u Mariny, piersi Muchy i Maffashion u Rozbickiego... (ZDJĘCIA)

Z biegiem lat Instagram stał się dla gwiazd jednym z głównych źródeł zarobku, jednak trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze tak było. Początkowo celebryci chyba niekoniecznie przejmowali się tym, co publikują w sieci. Mało kto znał się wtedy na profesjonalnym retuszu, "lajki" nie były wyznacznikiem sławy, a gwiazdy na każdym kroku nie wciskały nam kolejnych "scamów".

Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak wyglądały pierwsze posty polskich gwiazd na Instagramie. I musimy przyznać, że niektóre naprawdę nas zaskoczyły. U Anny Lewandowskiej była to na przykład fotografia pomarańczy na desce do krojenia, a później sesja z marchewkami, Nikodem Rozbicki chwalił się zdjęciem Maffashion, a nastoletnia Wiktoria Gąsiewska zdjęciem… Adama Zdrójkowskiego. Ciekawie było też u Mariny, która w 2011 roku wrzuciła na Instagrama fotografię wypełnionej wypalonymi papierosami butelki po popularnym soku o smaku bananowo-marchewkowo-jabłkowym. Co więcej, scrollując tysiące zdjęć (dosłownie) celebrytów, można też dostrzec, jak bardzo zmienili się na przestrzeni lat. Blanka Lipińska miała kiedyś krótkie włosy i była brunetką, a Julia Wieniawa na samym początku swojej influencerskiej drogi miała zaledwie 13 lat.