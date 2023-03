Tak wyglądały początki znajomości Wersow i Friza: "Nie chciała się ze mną spotkać, OLEWAŁA MNIE" (WIDEO)

Wersow opowiada o pierwszym spotkaniu z Frizem

Historia z Karolem zaczęła się w ogóle pod klubem. Wyszłam z moją przyjaciółką na imprezę i to była jedna z nielicznych imprez, na które wtedy poszłam. Pod klubem spotkałam Karola, który był wtedy promotorem tej miejscówki. Dał nam karteczkę i weszłyśmy do tego klubu. No i zaraz oczywiście, to było trochę cebulackie zachowanie, bo z moją koleżanką poszłyśmy po kolejną karteczkę i Karol mi dał bez problemu, a mojej przyjaciółce powiedział: "Dam ci, jeżeli powiesz, jak twoja koleżanka ma na imię" - opowiadała Wersow.