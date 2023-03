Wersow i Friz ujawnili PŁEĆ DZIECKA! (WIDEO)

To była tylko kwestia czasu. Każdy, kto śledził do tej pory poczynania Wersow i Friza w internecie, mógł spodziewać się, że również ciąża okaże się fantastyczną inspiracją do robienia zamieszania na platformach społecznościowych. Gdy ekscytacja samym faktem, że Wersow jest w ciąży, już nieco opadła, przyszła pora na wyjawienie płci dziecka.