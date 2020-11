Metamorfoza Sandry Dziwiszek - byłej partnerki Wojciecha Szczęsnego

goodgame 27 min. temu zgłoś do moderacji 6 2 Odpowiedz

Nie wiem skąd te mało przychylne komentarze, ona się nie ślizga na współczuciu, sama sobie wypracowała a że coś ulepszyła w wyglądzie to wiadomix ją na to stać i nie żyje w fikcyjnym związku jak co niektórzy, pewnie poprzedni nie spełnił jej oczekiwań, kto kończy studia powinien mieć przynajmniej myślenie ukierunkowane na osiągniecie celu dla siebie dogodnego