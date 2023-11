Tak zmieniła się Ewa Lemańska, czyli kultowa Maryna z "Janosika". 73-latka toczy nieustanną walkę o zdrowie (FOTO)

Kilka lat temu prawdziwą furorę robił serial " Janosik ". Chociaż od kultowej produkcji o tatrzańskim zbójniku minęło już blisko pół wieku, to charyzmatyczne kreacje aktorskie sprawiły, że wielu członków obsady pozostało w pamięci widzów aż do teraz.

Ewa Lemańska, czyli kultowa Maryna z "Janosika". Tak potoczyły się jej losy

Po kilku latach od zakończenia emisji serialu Ewa Lemańska wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez 10 lat pracowała jako modelka. Pojawiała się na pokazach mody w Paryżu, Mediolanie i Londynie. Pod koniec lat 90. świat aktorki się zawalił. W 1988 roku Lemańska dowiedziała się, że wykryto u niej nowotwór piersi . Zainteresowana wówczas medycyną ukończyła szkołę pielęgniarską, a także pracowała jako asystentka lekarza na Florydzie. Rak piersi nie był jednak jej jedyną walką o życie. Kilka lat później Lemańska musiała się zmierzyć z guzem mózgu i czerniakiem na lewej nodze . Jakiś czas temu 73-latka ujawniła, że przeszła operację usunięcia nerki, a teraz znów walczy z nawrotem nowotworu .

Ewa Lemańska znów walczy z nowotworem. Życie aktorki to ciągła batalia

Ewa Lemańska nie ukrywa, że w walce z chorobą ma duże wsparcie w swoich synach: Aleksie i Brianie, którzy, chociaż mieszkają w Kalifornii, to są w stałym kontakcie z chorą matką. Aktorka ma za sobą również bardzo burzliwe życie miłosne, podczas którego trzykrotnie wychodziła za mąż. Jej pierwszym mężem był aktor Cezary Kapliński. W 1980 roku małżeństwo zdecydowało się na rozwód. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych związała się z Olgierdem Roycewiczem. Owocem ich małżeństwa są właśnie wspomnieni synowie Alex i Brian. Ten związek również nie przetrwał próby czasu, a małżeństwo po czternastu latach postanowiło się rozstać. Trzecim mężem aktorki był James Rooney, ale i to uczucie zakończyło się rozwodem - zaledwie po kilku latach.