Takie wykształcenie ma Adam Małysz. Kibice mogą być zaskoczeni

ANRCHISTA 25 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

UWAGA !!!!!! UWAGA !!!!! Kupa śmiechu !!!!! Pamietam jak Adam Małysz w TV nie potrafił sie składnie wypowiadać, mial z tym bardzo duże problemy. Maturę zrobil dzięki dziennikarzom, a co do studiów to mam wielkie wątpliwości do ich uczciwości !!!! Ponoc Robert Lewandowski psychologie jako drugie jego wyższe wykształcenie , ma jedynie na papierku. Nikt tego kopacza szmacianki futbolowej nie kojarzy jako studenta i uczestnika egzaminów. Jakos to wszystko tak sie dziwnie składa, ze byli i obecni sportowcy wchodząc na drogę kariery sportowej , maja wykształcenia podstawowe albo gimnazjalne, a tu po kilku latach sławy sportowej nagle maja wszyscy ukończone wyższe uczelnie. A ja bym im wszystkim zrobil ponowne egzaminy tak dla sprawdzenia ich wiedzy i pomoc rzetelnego dyplomu. Nie zdziwię sie, jak Adam Małysz dostanie tytuł profesorski i będzie odznaczony doktorem honoris causa.