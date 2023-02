Tamara Arciuch tłumaczy, że NIE JEST W CIĄŻY: "Może jestem po prostu gruba?"

choryKraj 13 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Jak słyszę ten idiotyczny tekst:"wykrywalność wczesnych nowotworów jest niska" to coś mnie trafia, a dlaczego, a dlatego, że zaniepokoił mnie mój stan zdrowia związany ze sprawami kobiecymi. poszłam do przychodni po skierowanie na badania hormonów kobiecych, aby idąc do gina mieć cokolwiek ze sobą, żeby mógł wykluczyć jedne przyczyny, gdyby jednak coś "znalazł ' na usg, i co? Nie wypiszą mi skierowania, nawet jeżeli ja mam obawy i podejrzenia ponieważ nfz nie zapłaci im za te badania. Więc pytam się, gdzie do jasnej ciasnej jest ta profilaktyka o której tak trąbią w mediach??? Chce człowiek się zbadać , poświecić czas ale dlaczego mam płacić za badania podstawowych hormonów czy usg skoro od 20 lat co miesiąc płacę składki zdrowotne!!!!