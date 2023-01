Tamara Gonzalez Perea oferuje swoim "wyznawcom" ceremonię kakao i "kąpiel w dźwiękach". "Uzdrowicielka" SPORO sobie za to liczy...

Tamara Gonzalez Perea dała się poznać szerszej publiczności jako prawdziwa "kobieta renesansu". Macademian Girl (bo tak brzmiał jej niegdysiejszy pseudonim) imała się na przestrzeni lat najróżniejszych zajęć: była szafiarką, blogerką, bywalczynią salonów, a w pewnym momencie także prowadzącą "Pytanie na Śniadanie". Po zwolnieniu z TVP obrotna bizneswoman znalazła na siebie nowy, dość oryginalny pomysł i stała się "terapeutką ustawień systemowych i soul coach" (cokolwiek to znaczy).

Jak sama twierdzi, Tamara przewartościowała swoje życie i postawiła na duchowy rozwój. Nie powstrzymało jej to oczywiście przed występem w telewizji, gdzie jako "uzdrowicielka" ochoczo promowała swoje "usługi". Gonzalez Perea przytargała ze sobą nawet tajemniczy artefakt w postaci "kryształowej czaszki zapobiegającej powstawaniu nowotworów" , którą w sklepie celebrytki nabyć można w cenach od 160 do nawet 1200 złotych.

Nawet jeśli wizytą w "Sprawie dla reportera" Tamara naraziła się na śmieszność i ściągnęła na siebie gromy, transfer z show biznesu do świata ezoteryki okazał się dla niej wyjątkowo opłacalny. Od jakiego czasu Perea organizuje także wydarzenie nazywanie "ceremonią kakao i kąpieli w dźwiękach". Tym razem eksszafiarka zaprasza do wzięcia udziału w egzotycznie brzmiącym evencie w Walentynki.

Ceremonialne Kakao, nazywane przez starożytnych Majów pokarmem Bogów, to medycyna roślinna z Ameryki Południowej głęboko otwierająca serce i łącząca ducha z ciałem - czytamy. Jego moc polega na subtelnym udrożnianiu naturalnego przepływu twojej energii oraz przywracaniu stan wzorcowej równowagi - koherencji serca i umysłu. Kakao otwiera wrota do Duszy i do intuicji.