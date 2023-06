Tammy Slaton z "Sióstr wielkiej wagi" publikuje nowe zdjęcie sylwetki po utracie PONAD 130 kilogramów (FOTO)

Tammy Slaton pochwaliła się nową sylwetką na zdjęciu

Utrata ponad 130 kilogramów jest wyraźnie widoczna. Do tej pory odchudzona Tammy chwaliła się zdjęciami samej twarzy. Już po nich było jednak widać, że jest znacznie szczuplejsza. Ostatnio Amerykanka po raz pierwszy wrzuciła do sieci zdjęcie całej sylwetki. Oczywiście, jak to bywa w przypadku tak drastycznych spadków wagi, Tammy boryka się obwisła skórą i nie ma zamiaru tego ukrywać.