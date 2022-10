"Taniec z Gwiazdami": Andrzej Grabowski dzieli się OBRZYDLIWYM komentarzem z Malitowskim, a ten powtarza go na wizji...

lil 18 min. temu zgłoś do moderacji 29 0 Odpowiedz

nie rozumiem czemu faceci uzurpuja sobie prawo do komentowania wygladu kobiet na kazdym kroku...ja nie gadam na ich widok "o, ale mu beben wy...lo, moglby troche zrzucic" albo "no moglby rozpiac jeszcze jeden guzik tej koszuli, nie ma sie co wstydzic" - moge podac milion przykladow oblesnych, seksistowkisch tekstow od facetow, ktorych nikt k....a nie pyta o zdanie! Ba, najczesciej to sa w ogole nieznajomi! wtf? I szczerze, nawet jesli Grabowski to powiedzial poza wizja, to powinien sie zastanowic co przyszedl oceniac - czy taniec czy inne aspekty, ktore sprzyjaja grzebaniu w kroku...masakra, zero klasy