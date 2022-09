Widzowie "Tańca z gwiazdami" są ROZCZAROWANI werdyktem: "Karolina Pisarek POWINNA ODPAŚĆ! BRAK SŁÓW"

Ada 15 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

To nigdy nie były głosy widzów. To stacja eliminuje te osoby dla których nie ma propozycji pracy, a zostawia jak najdłużej te, które są na liście stacji do prowadzenia jakiegoś programu. Mieli plany co do Pisarek dlatego ja promują. Nie mieli propozycji dla Mai