"Taniec z Gwiazdami": "przedszkolna" Karolina Pisarek, "fighter" Michał Mikołajczak i dwie pary z maksymalną liczbą punktów!

Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" wzbudził wyjątkowo duże emocje. Wszystko za sprawą problemów zdrowotnych Karoliny Pisarek , której występ na parkiecie niemal do ostatniej chwili był jedną wielką niewiadomą. Ostatecznie celebrytka zatańczyła, choć to chyba zbyt dużo powiedziane, bowiem jej choreografia opierała się głównie na siedzeniu na kanapie. Jak można się domyślić, "pląsów" 25-latki nie doceniła wymagająca Iwona Pavlović , dając jej tylko jeden punkt.

Na pierwszy ogień w nowym odcinku poszła właśnie Karolina. Najpierw jednak odniosła się do sytuacji sprzed tygodnia, ubolewając, że "nie była w stanie tańczyć" i przekonując jednocześnie, że ma duszę sportowca. Nawiązała także do "teorii spiskowych" dotyczących jej stanu zdrowia.

To jest najgorsze świństwo, jakie możesz przeczytać. To jest bardzo niesmaczne - żaliła się.

Jest w was coś tak ujmującego, kiedy was się ogląda, że sprawy techniczne schodzą na drugi plan - zachwycała się Pavlović.

Namawialiśmy was do większej bliskości, ale nie do bitki! - mówił żartobliwie, nawiązując do utworu "Mój przyjacielu" Andrzej Piaseczny.