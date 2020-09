"Taniec z gwiazdami": Julia Wieniawa i jej spocone stopy śpiewają disco polo

Nie bądź takim byczkiem i pocałuj ją z języczkiem - powiedział Michał Malitowski do Mikołaja Jędruszczaka , który chwilę później dał soczystego całusa swojej partnerce Sylwii. Uczestnik znany z Love Island unikał jednak pytań o zaręczyny i ślub z Sylwią. Widać było, że Madejska dużo bardziej entuzjastycznie podchodzi do ich wspólnej przyszłości.

Do wzruszającego momentu doszło gdy Iwona Pavlović dostała od produkcji prezent z okazji 11. rocznicy ślubu ze swoim mężem Wojciechem. Ukochany "Czarnej mamby" wstał, by ją wyściskać, a tancerka ze łzami w oczach przyznała: bardzo go kocham, tego mojego męża.