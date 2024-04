"Taniec z Gwiazdami". Krzysztof Ibisz wbił szpilę Dagmarze Kaźmierskiej? Jego słowa wywołały aferę: "CHAMSTWO"

Niedzielne wieczory od kilku dobrych tygodni upływają pod znakiem tanecznych popisów znanych i lubianych osobowości. Za nami ćwierćfinał 27. edycji " Tańca z Gwiazdami " , który wywołał wiele emocji. Uczestnicy show zamiatali nogą na parkiecie w towarzystwie swoich najbliższych. Odcinek rozpoczął się dość nietypowo, bo od pożegnania. Dzięki wideorozmowie widzowie znów mogli zobaczyć Dagmarę Kaźmierską , która kilka dni temu, ze względu na kłopoty zdrowotne, zrezygnowała z dalszego udziału w programie. Skazana w przeszłości celebrytka jeszcze raz podziękowała widzom za wsparcie, zwróciła się do Iwony Pavlović, a także zdradziła, kto jest jej faworytem do wygrania kryształowej kuli.

Dobry wieczór kochani, dobry wieczór szanowni państwo, cześć Hakielku. Gorzej bywało i brawo bili. Boli mnie wszystko, jestem obolała, ale jestem z wami sercem. Musicie dalej oglądać program, bo to jest najpiękniejszy program w tym kraju i wszyscy, którzy oddawali na mnie głosy, bardzo was proszę, żebyście sobie faworyta wybrali. Teraz poprzeczka jest bardzo wysoko, wszyscy cudownie tańczą, więc ja już nie psuję tego obrazka. Moje serce jest z naszą Roxie, z naszą iskierką - powiedziała Dagmara.

"Taniec z Gwiazdami". Krzysztof Ibisz wbił szpilę Dagmarze Kaźmierskiej?

Trochę niemiło, że Ibisz dal do zrozumienia, że bez Dagmary będzie teraz program na najwyższym tanecznym poziomie...; Chamstwo goni chamstwo w tej edycji; Słowa Ibisza nie na miejscu. Dagmara obniżała poziom programu? Dzięki niej stacja miała wysoką oglądalność, a co za tym idzie większe zyski. Wydaje mi się, że z tego płacą pracownikom za pracę; Co za denne komentarze nawiązujące do Dagmary. Takiego chamstwa to nie było w żadnym programie TV; Straszne chamstwo w tej edycji - pisali widzowie "TzG".