"Taniec z gwiazdami". Widzowie OBURZENI punktacją jurorów po występie Anity Sokołowskiej z bratem: "NIESPRAWIEDLIWA ocena"

Anita Sokołowska poprosiła o pomoc brata Leszka, który odtańczył z aktorką oraz jej partnerem Jackiem Jeschke walc wiedeński. Za swoje harce rodzeństwo otrzymało od jurorów łącznie 38 punktów, co w teorii wcale nie jest złym wynikiem, jednak w praktyce była to najniższa punktacja w tym odcinku - każdy inny uczestnik zdobył za taniec z najbliższym maksymalną liczbę punktów .

Przepraszam bardzo, ale o co chodzi Pani Kasprzyk? Brat Anity zatańczył lepiej niż Pani Kasprzyk w swojej edycji a przygotowania miał zdecydowanie mniej... Naprawdę aż niesmaczne to było. Co ugryzło Roberta to tez nie wiem...; Aż mi przykro, że tylko tutaj nie dano czterech 10. Bo zatańczyli super! Powinni wszystkie towarzyszące osoby potraktować jednakowo… strasznie słabe ze strony Maseraka i Kasprzyk; Niesprawiedliwe to było; Wszyscy w duetach otrzymali 40 pkt a oni 38? Słabe… ; Trochę niesprawiedliwa ocena, bo w takim razie taniec Musiała też nie na 40 - pisali.