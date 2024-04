"Taniec z gwiazdami". Maciej Musiał pląsał na parkiecie z matką. Internauci nie dowierzają: "Wygląda jak jego RÓWIEŚNICZKA"

Po zatańczeniu foxtrota, za którego udało im się zdobyć 35 punktów, Maciej wkroczył na parkiet w asyście rodzicielki. Anna Markiewicz-Musiał niejednokrotnie bywała bohaterką artykułów na portalach plotkarskich za sprawą swojej młodzieńczej aparycji: trzeba przyznać bowiem, że 53-latka prezentuje się znacznie młodziej, niż wskazuje na to jej metryka.

Tym razem gwiazdor "Rodzinki.pl" zaprezentował przed publicznością jive'a przy akompaniamencie piosenki "Hit the road Jack" Raya Charlesa. Nie tylko pląsy syna z matką, ale również niewątpliwa uroda rodzicieli, wywołały u jury niekłamany podziw.

Aniu, wyglądasz znakomicie - zachwycała się Iwona Pavlović. Kiedyś słyszałam, takie powiedzenie, że Bóg nie może być wszędzie, dlatego wymyślił mamę. Myślę, że Maciej może na tobie polegać. Ale Aniu, to jak cię otoczył opieką. A ty wyszłaś tu na obcasach, ban bang jive, no proszę się.

Były gwiazdy, które nie tańczyły tak na obcasach - wtrącił się Rafał Maserak, pijąc zapewne do marnych umiejętności tanecznych Dagmary Kaźmierskiej.

Chciałam powiedzieć, że to jest wzruszające. Jestem pełna podziwu, że ma pani takiego syna, i synowi, że ma taką mamę - dodała od siebie Ewa Kasprzyk.

Zachwyty jurorów miały swoje przełożenie na punktację. W rezultacie Musiał i jego matka zgarnęli maksymalną liczbę punktów. Internauci w dużej mierze podzielali opinię jury, co można było wyczytać w komentarzach na oficjalnym profilu instagramowym "TzG.

Muszę bo się uduszę! Ale mama Maćka ma piękną figurę. super taniec; Mama Maćka? Wygląda jak jego rówieśniczka. Co za energia; Mama? Myślałam że to jakaś koleżanka. Mama wygląda mega młodo! A Maciek ewidentnie bardzo się cieszył z tego tańca z mamą - pisali.

Byli też tacy, którzy nie do końca zgadzali się z werdyktem sędziów.

To nie był taniec na 40 punktów; Dają każdemu 40, a Dagmarze i Conanowi by pewnie i tak dali tyle co zawsze... - pisali.