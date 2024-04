Dagmara Kaźmierska ujawnia, że Maciej Musiał, po emocjonalnej reakcji w "TzG", zadzwonił z PRZEPROSINAMI: "Poniosły go emocje"

Widzowie najwidoczniej również nie zwracają uwagi na technikę tańca, przepuszczając kontrowersyjny duet do kolejnych etapów show. "Królowa życia" i Marcin Hakiel , nie przemęczając się dotarli już do ćwierćfinału rywalizacji . Ich współzawodnicy robią dobrą minę do złej gry, zmuszając się do sztucznych uśmiechów przed kamerami. Jeden z uczestników postanowił wreszcie przerwać tę maskaradę.

Maciej Musiał przeprosił Dagmarę Kaźmierską za swoje słowa

Maciek zadzwonił do mnie po tej całej sytuacji. (...) Przeprosił mnie za to. Troszeczkę poniosły go emocje, tak jak mojego syna. On będąc uczestnikiem wie dobrze na jakich zasadach to funkcjonuje, że liczą się głosy widzów. Wytłumaczył mi, dlaczego tak napisał. Absolutnie nie mam jakiegoś żalu do niego. Maciek może się zdenerwował. Ja z nim porozmawiałam i jest ok - zapewniła w rozmowie z dziennikarzem portalu Viva.