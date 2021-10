"Taniec z Gwiazdami". SZOKUJĄCA eliminacja! ODPADLI ULUBIEŃCY publiczności: "Bardzo bym chciała, żeby w końcu wygrała najlepiej tańcząca para"

PaLINa 25 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Wygra Bieniuk bo tak już jest ustalone. Tańczy najgorzej, w każdym odcinku dostaje najmniej punktów a mimo tego nie odpada...nie dlatego, że ma fanów, bo nie jest celebrytka (nie mieli jaki nadać jej tytuł bo nie jest ani sportowcem, ani aktorka ani piosenkarka napisali influencerka - czyli kasy) tak jest ustalone odgórnie bo jest córką Anny Przybylskiej i tyle. Bardzo się zdziwię, jeśli odpadnie. Szczerze mówiąc, nie oglądam jakoś z zaciekawieniem tego programu i nie czekam na niego cały tydzień, ale co tydzień mam nadzieję, że to właśnie Bieniuk odpadnie. Co edycję jest od początku ustalone kto wygra i bez względu na opinie jurorów (a to przecież o to chodzi, że wygrywa ten, kto najlepiej tańczy) czy też na opinie telewidzów (nikt nie ma wglądu jak faktycznie wygląda głosowanie) :)))