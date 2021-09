Andrzej Piaseczny "przeprasza" Martynę Wojciechowską za przytyk w "Tańcu z Gwiazdami": "Ale się narobiło"

Od kilku tygodni, mimo znikomej wiedzy na temat tańca, Andrzej Piaseczny "sprawdza się" w roli jurora polsatowskiego show. Oprócz rozdawania wysokich not artysta jest w "Tańcu z Gwiazdami" także tym z jurorskiego składu, który jest najczęściej cytowany przez media. 50-latek w swoich wypowiedziach między występami uczestników chętnie nawiązuje do sytuacji społeczno-politycznej w kraju czy tego, co dzieje się aktualnie w show biznesie.