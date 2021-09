"Taniec z gwiazdami". Widzowie OBURZENI eliminacją Radka Liszewskiego: "Masakra! POWINNA ODPAŚĆ IZA MAŁYSZ"

Za nami trzeci odcinek "Tańca z gwiazdami". W poniedziałkowy wieczór bez wątpienia nie brakowało emocji. Oliwia Bieniuk wykonała choreografię do ulubionej piosenki zmarłej mamy, a Andrzej Piaseczny, oceniając występ Kingi Sawczuk, przemycił do wypowiedzi nieco polityki. Po raz pierwszy w tej edycji padły również najwyższe noty - zgarnęli je Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Rafał Maserak.

Jak co tydzień, w poniedziałek "Taniec z gwiazdami" opuściła kolejna para. Tym razem z parkietem pożegnali się Radek Liszewski i Lenka Klimentova. Para wykonała quickstepa do przeboju Roxette "Joyride". Jurorzy chwalili ich energię na scenie i ocenili występ na 24 punkty, to jednak nie wystarczyło i w efekcie wokalista i jego partnerka odpadli z rywalizacji o kryształową kulę.