"Taniec z Gwiazdami". Andrzej Piaseczny wbija szpilę rządzącym: "Mamy tu nie tylko OSIEM GWIAZDEK..."

W tym odcinku celebryci zaprosili kamery w rodzinne strony i pokazali bliskich. Oliwia Bieniuk podczas wizyty w domu w Gdyni nawiązała do Anny Przybylskiej, mimo że ostatnio narzekała na "męczące" porównania do mamy.

Dom rodzinny kojarzy mi się z ciepłem, bezpieczeństwem, wszystkim, co dobre i miłością. Po odejściu mamy bardzo nas to przybliżyło do siebie. Moja babcia miała swoją rolę w moim wychowaniu, bardzo nas wspierała, gdy mama odeszła - wyznała młoda celebrytka w materiale przed występem.

Bieniukówna i Michał Bartkiewicz zatańczyli walca wiedeńskiego do piosenki Michaela Boltona "When a Man Loves a Woman". Utwór miał symboliczne znaczenie.

Jest to dla mnie wyjątkowa piosenka, jedna z ulubionych piosenek mojej mamy... to była dla niej taka dedykacja - powiedziała Oliwia.

Sylwia Bomba i Jacek Jeschke wykonali fokstrota do hitu zespołu Backstreet Boys "I Want It That Way". W materiale poprzedzającym występ celebrytka ze smutkiem wspominała szkolne czasy.