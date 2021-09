Oliwia Bieniuk "WYBACZA" Izabeli Janachowskiej i... NARZEKA na ciągłe porównania do Anny Przybylskiej: "To MĘCZĄCE I UPORCZYWE"

TakaPrawda 10 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Oliwia jest także córka swojego ojca i to do Niego jest o wiele bardziej podobna niż do Anki. Zaś w telewizji jest tylko dlatego że jest dzieckiem swoich rodziców. W zasadzie powinna być w TzG anonsowana jako "córka przedwcześnie zmarłej ładnej, przeciętnej Aktorki i średniej klasy, dość przystojnego byłego piłkarza, o nieco mrocznej przeszłości". Nic na to nie poradzisz Oliwko, że Cię porównują do rodziców bo to Ich osoby, a nie Twoje osiągnięcia są Twoją przepustką do 'wielkiego świata'. Cóż. Taki los, gdy jedynym kapitałem jest (dość znane, choć jedynie lokalnie) nazwisko...