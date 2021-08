"Taniec z Gwiazdami". Izabela Janachowska w ogniu krytyki za wspominanie Anny Przybylskiej: "ZERO WYCZUCIA"

Jaga 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Janachowska nie nadaje się do tej roli. Kompletnie się nie nadaje. Nie poradziła sobie, prymitywne komentarze, zero swobody i inteligencji , " sztywna" bardzo. A jej teksty o A. Przybylskiej to trauma dla dziecka i takich rzeczy po prostu się nie robi!!! Zachowała się fatalnie. Zero empatii - A sama jest matką! No i te zęby!😃😃