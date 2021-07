Izabela Janachowska POPROWADZI "Taniec z Gwiazdami"! "Mam nadzieję, że zasłużę na DYSZKĘ od widzów"

Okazuje się jednak, że w życiu Izabeli Janachowskiej szykują się niemałe zmiany. Jak informowaliśmy jako pierwsi, mama Christophera Alexandra postanowiła zakończyć współpracę z TVN-em, co dla wielu okazało się zaskoczeniem. Stało się tak z powodu decyzji Izy o odejściu do konkurencji, co teraz się potwierdziło.

Jak donosi Pomponik, Janachowska niebawem powróci do "Tańca z Gwiazdami" , który dał jej rozpoznawalność wiele lat temu. Celebrytka brała udział w formacie jako tancerka, a do jej podopiecznych należeli m.in. Wojciech Medyński, Radosław Majdan czy Rafał Brzozowski . Okazuje się jednak, że, wbrew wcześniejszym doniesieniom mediów, Iza nie będzie już trenerką gwiazd, a... współprowadzącą .

Taniec to moja pierwsza miłość, której poświęciłam połowę życia. Powrót do "Tańca z Gwiazdami" jest więc dla mnie jak powrót do domu, do korzeni. Ale wracam w całkiem nowej roli i nie ukrywam, że to wielkie wyzwanie - wyznała wspomnianemu portalowi.