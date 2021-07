TYLKO NA PUDELKU: Izabela Janachowska rozstaje się z TVN: "Odchodzi DO KONKURENCJI"

Nie da się ukryć, że Izabela Janachowska jest prawdziwą kobietą sukcesu, czego dowód daje nam praktycznie na każdym kroku za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gdy ekspertka od ślubów nie zajmuje się swoim biznesem, podróżuje po świecie, robi zakupy w luksusowych butikach albo bawi się ze sławnymi znajomymi w modnych knajpkach . Oprócz tego celebrytka pochłonięta jest budową nowego apartamentu, do którego planuje wprowadzić się z małżonkiem i synem jeszcze w tym roku.

Jakiś czas temu emerytowana tancerka wyjawiła, że jej wielkim marzeniem jest powiększenie rodziny. Celebrytka wielokrotnie słyszała od swoich koleżanek, że "najlepszy prezent, jaki mogłaby dać swojemu dziecku, to rodzeństwo" , dlatego coraz poważniej myśli o kolejnym potomku.

Jak udało nam się dowiedzieć, u Janachowskiej znów nastał czas życiowych rewolucji. Z informacji naszego źródła wynika, że Izabela podjęła decyzję o rozwiązaniu współpracy z TVN, który produkował dwa programy z jej udziałem: I nie opuszczę cię aż do ślubu oraz W czym do ślubu. To właśnie tam Janachowska nabrała wiatru w żagle i stała się profesjonalną prezenterką telewizyjną, realizując później kolejne formaty (tym razem dla TLC), Ślub marzeń i Panny młode ponad miarę.