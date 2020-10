"Taniec z gwiazdami". Widzowie oburzeni przywróceniem do programu Sylwestra Wilka: "SKANDALICZNA DECYZJA"

Okazuje się jednak, że decyzja producentów TzG niespecjalnie przypadła do gustu widzom. Wielu z nich uważa, że przywracanie do rywalizacji uczestnika, który opuścił program kilka odcinków temu, jest zwyczajnie niesprawiedliwe. Swoje rozgoryczenie internauci postanowili wyrazić na oficjalnym instagramowym profilu show.

Inne pary przez 2 miesiące wyciskały na parkiecie siódme poty, a ten wraca do programu po miesiącu przerwy. Kurde, co za żenada (...) Cholernie niesprawiedliwe (...) spadliście na dno tą decyzją.

Z całym szacunkiem do Sylwestra, ale co to ma być? Koleś zrezygnował, przeskoczył kilka odcinków i wraca tuż przed finałem? Ile pracy, potu i łez kosztowało Anię dojście do tego odcinka? Dała radę mimo zmiany partnera na ostatnią chwilę. Pana Bogdana wrócicie do finału jak zakończy kwarantannę? (...)