"Taniec z Gwiazdami": ZAPŁAKANY Jan Kliment wtargnął na parkiet, żeby... podziękować Miszczakowi! "Najważniejsi są ludzie"

Tegoroczna jesień w show biznesie obfituje w kilka zaskakujących zwrotów akcji. Pozmieniało się głównie w programie telewizyjnym: "Taniec z Gwiazdami" emitowany jest w poniedziałki, a za stołem jurorskim zasiadł Andrzej Piaseczny , jeszcze do niedawna juror "The Voice" w Telewizji Polskiej. Barwy zmienił też Jan Kliment , tancerz TzG, który od tej jesieni został... jurorem "Mam Talent" w TVN .

Po tańcu Radka Liszewskiego i Lenki Klimentowej, żony nowego jurora programu TVN, Kliment... wtargnął na parkiet, a kamery pokazały jego zapłakaną twarz. Tancerz przywlókł jeszcze ze sobą dwa psy, tylko po to, by wśród westchnień wzruszenia podziękować... Edwardowi Miszczakowi. Trzeba przyznać, że to niezwykła manifestacja lojalności i serdeczności w świecie telewizyjnym.