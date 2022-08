Tatiana Okupnik o depresji, kryzysie w związku i kompleksach po urodzeniu dzieci: "Wstydziłam się nawet przebierać przy mężu"

Sss 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Oczywiście, że jest to potrzebne i doceniamy, ale we wszystkim trzeba zachować złoty środek, a Pani Tatiana wydaje mi się, że gdzieś go zatraciła w tym opowiadaniu o swoich trudach. Wiem, że jest teraz "moda" na opisywanie ciemnych stron macierzyństwa, ale wyobraźcie sobie, że jej dzieci za parę lat będą mogły przeczytać w internecie jak mama żaliła się całemu światu na to, że zostala matką albo koledzy i koleżanki ze szkoły, a przez to jej dzieci mogą mieć nieprzyjemności i jeszcze większy ból. Niestety celebryci nie myślą przyszłościowo i mówią o wszystkim, nie patrząc na konsekwencje. Opisywanie wad macierzyństwa jest potrzebne, ale z drugiej strony czy to cos zmieni? Kto będzie chciał zostać matką/ojcem i tak zostanie, przecież ktoś w końcu musi, by świat dalej istniał, czy opisywanie trudów macierzyństwa ma sprawic, że ludzie przestaną mieć dzieci? No do takiej sytuacji nie dojdzie bo i tak ktoś zawsze te dzieci będzie chciał mieć za wszelką cenę, a zresztą taki już jest świat, że gdzieś te rozmnażanie jest wpisane w naszą nature.. nie mówię oczywiscie o posiadaniu 10 dzieci.. Trzeba uświadamiać oczywiście, ale ciągle żalenie się? Wyobraźcie sobie, że czytacie wpisy swojej matki, jak się czujecie? Ja osobiście czułabym się winna przyjścia na świat, niepotrzebna i niekochana. Niektórzy powiedzą: JA BYM SIE TAK NIE CZULA. Może jako dorosły człowiek, a wyobraźcie sobie 12 latka który to przeczyta, jak on ma cię poczuć? Pomyśli sobie, mam mamę, która tak cudownie uświadamia o trudach macierzyństwa? No raczej żaden 12 latek tak nie pomyśli, tylko po prostu poczuje się niekochany