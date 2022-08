Tatiana Okupnik opowiada o depresji po urodzeniu dzieci: "Miałam wiele momentów, w których chciałam UCIEC"

Ola 25 min. temu zgłoś do moderacji 21 1 Odpowiedz

Ja robiłam wszystko za wszelką cenę. Nie spałam po nocach, raz zasnęłam za kierownicą i wjechałam w bramę sąsiadowi. Kiedyś w nocy, gdy w końcu padłam z sił, a mała płakała wyobrażałam sobie, że wstaję i nakładam na nią poduszkę, żeby nie słyszeć. Wtedy pomyślałam, że to już nie jest temat do rozmowy tylko powód do wizyty u psychiatry. Dostałam leki i brałam pomimo, że mąż twierdził, że udaję wariatkę, a teściowa i moja własna mama twierdziły, że teraz to te kobiety jakoś przewrażliwione. Na szczęście miałam głęboko w poważaniu co gadają i robiłam swoje. Wiedziałam, że jak sama sobie nie pomogę to nikt mi nie pomoże. Dzisiaj mam się dobrze, a córka ma już 20 lat.