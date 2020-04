Tatiana Okupnik szczerze o depresji: "Chciałam ZDJĄĆ BRZUCH i odłożyć go na półkę, żeby ta ciąża rozwijała się gdzieś z boku, poza mną"

Scooby 20 min. temu zgłoś do moderacji 157 2 Odpowiedz

Warto o tym mówić. Skończmy z tą nagonką ze macierzyństwo to spełnienie i szczęście. Macierzyństwo to indywidualna sprawa rodziny a przede wszystkim samej kobiety. Nie można narzucać jej macierzyństwa ciągłym sugerowaniem ze to największa radość jaka ją kiedykolwiek spotka. Dla jednego może tak być, dla drugiego nie. Każdy inaczej pojmuje szczęście. Nie każda kobieta czuje chęć i sile do macierzyństwa. Nie każdy się do tego nadaje i trzeba to uszanować. Bo nie ma nic gorszego dla dziecka niż bycie niechcianym i odpychanym przez własna matkę, która została nią tylko dlatego ze wymagał od niej tego konwenans społeczny i presja rodziny