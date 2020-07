Tatiana Okupnik wspomina swoją WAGINOPLASTYKĘ: "Moje krocze postarzało się nieadekwatnie do wieku"

???? 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 7 Odpowiedz

Zamiast patrzeć dzieci to patrzą swojego wyglądu i wpadają w depresję bo na insta ,,fit matki,,. Ciąża to ciążą a nie zabieg plastyczny. Się potem dziwicie że dzieci znajduje się w koszach na śmieci. Dla takich tylko ja ja ja ja i moja krzywda. Ciąża beee. Dziecko beee. Nie macie 16 lat żeby wyglądać wiecznie fit. To wszystko jest naturalne. Ciało się zmienia i bez ciąży. Idźcie do sądu złożyć akt oskarżenia przeciwko pani nutarze.