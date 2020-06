Zaangażowana Tatiana Okupnik rusza z cyklem o ciemnych stronach bycia matką: "Macierzyństwo to NIE TYLKO LUKIER"

zetka 14 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Jedna kobieta będzie miała poranne mdłości przez 9 miesięcy, inna duże rozstępy, kolejna ciężka depresje, a jeszcze inna będzie wspominać ciąże jako najpiękniejszy okres życia- ile ciąż tyle historii, radości, smutków czy rozterek. Serio babki, wiemy o tym tylko dzięki temu, ze Tatiana się odezwała? Chyba każda kobieta to wie... I moim zdaniem nie ma się co nakręcać, ze będzie tragicznie tylko brać na klatę to co przyjdzie. Ciężarne głowy do góry:)