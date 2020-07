Zaangażowana Tatiana Okupnik ogłasza: "Niech żyją C*PKI I ODBYTNICE PO PRZEJŚCIACH!" (WIDEO)

Lata temu Tatiana Okupnik była najbardziej znana ze swojej działalności na scenie muzycznej. Ostatnio najgłośniej mówi się natomiast o jej szczerych wyznaniach na temat blasków i cieni macierzyństwa oraz przykrych dolegliwościach poporodowych.

Od kilku miesięcy Tatiana Okupnik regularnie publikuje w sieci nagrania, na których zwierza się fanom z trudów rodzicielstwa i otwarcie przyznaje, że poród i opieka nad dziećmi wcale nie są tak bezproblemowe, jak pokazuje wiele polskich celebrytek.

Jakiś czas temu Okupnik wystartowała z własną serią filmów na YouTubie, Liczby mają imiona, w których to przeprowadza rozmowy z matkami, które podobnie jak ona borykały się z różnego rodzaju problemami. W ostatnim instagramowym wpisie Tatiana postanowiła odczytać swoim obserwatorom wiadomość od jednej z bohaterek serii. Przy okazji wokalistka po raz kolejny zaapelowała do kobiet, zmagających się z przykrymi dolegliwościami.

Wiem, że to łatwiej powiedzieć niż wykonać, ale nie wstydźmy się. Jest masa kobiet w różnym wieku (...), które borykają się z takimi ludzkimi przypadłościami, dolegliwościami, które niestety gdzieś tam skonotowaliśmy ze wstydem, a to są przecież tematy ludzkie (...). Ja wiem, że te tematy zawsze istniały (...), od naszych prababek, przez babcie, po mamy. To się działo, dzieje się i będzie się działo, bo taka jest nasza konstrukcja, matka natura to stworzyła. Umówmy się, jeżeli mówimy o samym porodzie, to jest przepychanie lalki przez dziurkę od klucza. W związku z czym jakieś następstwa tego procesu mogą być i to jest naturalne. Zdarzają się też błędy personelu medycznego, natomiast nie można powiedzieć, że każda kobieta, która popuszcza mocz to efekt błędów lekarskich (...). Czasami po prostu nasze ciało jest tak zbudowane, na te sytuacje nie mamy wpływu (...) - tłumaczyła fanom Okupnik.

Oby wszystkie porody przebiegały cudnie (...). Ale moja historia i historie masy dziewczyn, pokazują, że bywa bardzo różnie. Fajnie by było, abyśmy były na tyle świadome, miały takie narzędzia, żeby sobie pomóc. (...) Wiadomo, że ten pierwszy czas, kiedy pojawia się dziecko, większość z nas skupia się tylko i wyłącznie na dziecku. Ale jesteśmy my. To, co stało się z naszymi ciałami, jest bardzo ważne, bo odpuszczenie niektórych kwestii może prowadzić do innych komplikacji - dodała.

W swoim nagraniu Okupnik pozwoliła sobie także na małą dygresję.

Dziewczyny, ja w filmiku z Malwiną zupełnie niepotrzebnie przeprosiłam za użycie słowa "c*pka", która jest taką samą częścią ciała, jak kolano, oko głowa, brzuch, nie wiem, wymieniajcie. To my tak połączyliśmy i czasami wstydzimy się powiedzieć: "pochwa", "odbytnica", "hemoroidy" (...). Ja nie mam problemu z wypowiadaniem tych słów między swoimi dziewczynami, ale jednak czasami wszystkie mamy opór, jakaś klucha w gardle się pojawia, a przecież to jest po prostu c*pka. Te biedne c*pki po przejściach muszą być zaopiekowane (...) - podkreśliła.

Tatiana podkreśliła również, jak ważna w życiu kobiet jest samoświadomość i uważna obserwacja swojego ciała.

Warto jest tak samo, jak badacie piersi, jak wykonujemy cytologię (...), nauczyć się samobadania, samosprawdzania właśnie c*pki (...). Chodzi o obserwację, samoświadomość tego, co tam się wydarzyło. Po porodzie możecie czuć różne zmiany (...). Jeśli zaobserwujecie, że popuszczacie mocz, czy odwrotnie nie możecie się wysiusiać, czy nie trzymacie stolca albo macie problemy z wypróżnianiem się, albo czujecie, że te organy kobiece wam się obniżyły, macie wrażenie, że wręcz coś wypada albo pojawia się na zewnątrz, nie zwlekajcie, ponieważ im szybciej, tym lepiej. Jeśli pójdziecie do lekarza i powie, że problemu nie ma, natychmiast zmieńcie lekarza, bo problem jest w lekarzu, a nie w nas - zaapelowała wokalistka.

Na sam koniec nagrania Okupnik zapowiedziała, że już wkrótce wzbogaci swój kanał o głosy specjalistów.

Postanowiłam zaprosić do rozmów specjalistów, od ginekologów do terapeutów, przez fizjoterapeutów ginekologicznych (...). Już jutro puszczę do sieci pierwszy film, który nagrałam z moją panią ginekolog, który miała ogromny wpływ na poprawę mojego życia poporodowego (...). Będzie tłumaczyła, jakie zmiany się najczęściej pojawiają po porodach, co możemy same zaobserwować, jaka jest higiena narządów rodnych, jak dbać o nie, jak się opiekować c*pkami po przejściach i tymi, które nic nie przeszły (...). A dziś na koniec pożegnam Was radosnym: Niech żyją c*pki i odbytnice po przejściach, tudzież te zdrowe! Trzymajcie się, nie wstydźmy się - zakończyła.