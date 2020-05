Tatiana Okupnik rapuje o "tabu w macierzyństwie": "Tak, proszę pani, tylko mnie COŚ TAM WYPADA" (WIDEO)

gość 17 min. temu zgłoś do moderacji 8 7 Odpowiedz

Idiotyczne. Tu nie chodzi o żadne tabu. Kazdy z nas miał kiedyś sytuacje trudne, ciężkie. Ja jestem po trzech operacjach kręgosłupa. Po pierwszej operacji nacierpiałam sie, nie mogłam samodzielnie sie poruszać, umyć, wysikać, zdana na łaske innych. Nocami nie spałam z nerwów, byłam tak przerażona, że rozważałam wizyte u psychiatry. Miesiąc dochodziłam do siebie, ale czy to jest powód aby to wałkować latami i uprawiać co chwila gorzkie żale jak na drodze krzyżowej ? Ja nie robię tego na co dzień, bo po co? Żyj kobieto. To co było to było wczoraj, a dzisiaj jest dzisiaj. Skup sie na teraz, a nie zamęczasz ludzi w całej Polsce swoim malkontenctwem. Atrakcyjna jesteś, masz dwoje dzieci, przystojnego męża. Nie każda tak ma. Doceniaj co masz. Zdjęcia po porodzie na portalach społecznościowych nieważne czy z oponką czy z kaloryferem powinny sobie kobiety odpuścić. Uważam, że to jest zwyczajnie nieeleganckie.