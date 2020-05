Tatiana Okupnik o macierzyństwie: "W niektórych przypadkach dzieci nie wynagrodzą spustoszeń w ciele"

Gosiennkaa 5 godz. temu zgłoś do moderacji 9 47 Odpowiedz

Serio? a skąd my wszyscy wzięliśmy się na świecie, kto nas urodził, spadłyśmy z nieba? ...nam dano życie i my dajemy życie, na tym polega świat- życie... nasze matki, babki, prababki rodziły, tak musi być, inaczej by wyginął świat, mimo tych wszystkich bolących doznać podczas i po porodzie i to, że nie wszystkie wyglądamy, nie tak doskonale, kiedy nie rodziłyśmy dzieci, czy nie widzicie w tym sensu? Kocham swoje dzieci, mimo to, że moje ciało nie wygląda tak idealnie, jak przed ciążami, ale nie jest źle- bez przesady...nasze babki często rodziły w domu- w zamierzchłych dla nas czasach, a my mamy dostęp normalny( prawie- pomijając koronę) badamy się u ginekologów i jeszcze możemy korzystać z medycyny estetycznej- w takich przypadkach- schorzeń z którymi ciężko funkcjonować :) Więc co by było, gdybyśmy urodziły się np. w 1934? i musiałybyśmy urodzić w 1952 np. ;) jak wyglądała medycyna kiedyś, a jak dziś... a Panią T pewnie stać na wszystkie te przywileje, więc moim zdaniem nie powinna narzekać ;) ale niestety, tak to jest, jak rodzi się po 30 swoje pierwsze dziecko...myślę, że bardziej, to "nas" dobija, jak musimy się podporządkować dzieciom, niż to, że musimy je rodzić, życie nasze zmienia się na zawsze, na emeryturze będzie lepiej ;) Pozdro Mamuśki! :*